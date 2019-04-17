Сколько платят за мусор жители Алтайского края по сравнению с другими регионами?

Новости 19.06.2019 11:05 214

С 2019 года в России заработала новая система по сбору мусора. В стране появились региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами. «Политсибру» решил проанализировать средний ценник на вывоз ТКО в сибирских регионах, нормы накопления отходов, количество регоператоров и другие параметры.

Региональные операторы

Стоит отметить, что Алтайский край изначально был поделен на 7 технологических зон – Барнаульскую, Заринскую, Бийскую, Рубцовскую, Алейскую, Каменскую и Славгородскую. В итоге к работе приступили 5 регоператоров, причем одна компания обслуживает сразу три зоны - Бийскую, Заринскую и Алейскую. Кстати, 4 из 5 регоператоров являются местными компаниями и лишь одна представляет Новосибирск.

Для сравнения, в Новосибирской области была выделена всего лишь одна технологическая зона. В Красноярском крае, напротив, появилось сразу 19 технологических зон. В Томской области таких зон оказалось 8, в Хакасии – 5, Республике Алтай – 4, в Иркутской и Кемеровской областях – по 2, в Омской области и Тыве – по 1.

Добавим, разделение региона на несколько территорий даёт возможность устанавливать различные тарифы в пределах каждой из зон. Так, в Алтайском крае ценник варьируется от 33 до 106 рублей. В Новосибирской области все жители платят одну и ту же цену — 92 рубля. Один из самых высоких тарифов в СФО на услуги регионального оператора - в Томской области (205 рублей).

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Единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Бийской зоне (33 рубля) один из самых низких не только в Сибири, но и в стране.

К слову, часть операторов в Алтайском крае приступила к выполнению своих работ еще до 1 января, что позволило избежать мусорного коллапса в период новогодних праздников. В частности, речь идет о регоператоре Барнаульской зоны - компании «ЭКО-Комплекс». Именно в этой зоне сосредоточено около 50% всего мусора Алтайского края.

Нормативы и тарифы

«Политсибру» проанализировать норматив накопления ТКО, чтобы лучше представлять, как именно формируется тариф. Норматив утвержден на основании данных, предоставленных мэрией и районными администрациями. В Барнауле он составляет 0,180 куб. м в месяц на одного проживающего в многоквартирном доме и индивидуальном жилье, в районах Барнаульской зоны эта величина еще ниже - 0,121 куб. м.

Для сравнения, в Новосибирске данная величина равна 0,198 куб. м, в Республике Алтай – 0,237 куб. м, Томской области – 0,261 куб. м.

Между тем практика применения действующих нормативов показала, что они требуют корректировки с учетом новых данных от органов местного самоуправления. До 2021 года появятся уточненные нормативы для индивидуального жилья и многоквартирных домов.

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Нужно понимать, что норматив - средневзвешенная величина. Это значит, что у одной группы населения сегодня отходов может быть меньше, у другой – больше, у третьих - их вообще нет. На следующий день ситуация может измениться в противоположную сторону. Кроме того, количество мусора зависит от времени года. Летом его больше, чем зимой. Значительно увеличиваются объёмы в период праздников.

Стоимость коммунальной услуги “обращение с ТКО” определяется, исходя из тарифа и норматива. В Барнаульской зоне тариф составляет 363,38 рубля за куб. м. Цена на услугу формируется путем умножения тарифа на норматив (363,38 рубля x 0,180 куб. м). Таким образом горожане платят 65,41 рубль в месяц с человека.

Что включает в себя тариф? Это затраты регоператора на сбор, транспортировку, захоронение ТКО на полигоне, плату за негативное воздействие на окружающую среду, налог на добавленную стоимость, а также расходы регионального оператора на заключение договоров, выставление счетов, работу с клиентами.

Таким образом из 363,38 рублей 60% приходится на транспортирование, 10,2% - на захоронение, 5 % - на НВОС, 4,8% - на сбытовые расходы, 20 % составляет НДС. То есть большая часть расходов связана с транспортированием ТКО до мест захоронения на полигоны.

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Сколько за услугу “обращение с ТКО” платят в других регионах?

Жители Новосибирской области с 1 января 2019 года платят 92,42 рубля с человека в месяц. Вывоз мусора в Кемеровской области обходится в 85,28 рублей. Стоимость услуг в Томской области составляет от 73,50 до 110,60 рублей, в Хакассии - от 55 до 138 рублей, в Республике Алтай - от 107 до 183,5 рублей, в Тыве - 66,5 рублей, в Красноярском крае – от 63,3 до 124,3 рублей.

Можно ли не платить за услугу "обращение с ТКО"?

Эта услуга с 1 января 2019 года перешла в разряд коммунальных. Значит, её оплата обязательна для всех. Неплатеж неизбежно повлечёт за собой штрафы и пени. Любопытный момент: во многих районах лица, ответственные за реализацию мусорной реформы на конкретной территории, находятся в числе должников. Среди них - представители исполнительной власти, правоохранительных и надзорных органов. Сейчас барнаульский регоператор готовит первые иски в суд, в том числе и на этих людей.