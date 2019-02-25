Крупный дистрибьютор премиального алкоголя заинтересован в покупке «Иткульского спиртзавода»

Новости 19.06.2019 10:35 173

Международная группа Marussia Beverages до конца лета может принять решение о покупке "Иткульского спиртзавода", входящего в холдинг "Кристалл-Лефортово". В настоящее время предприятие остановило свою деятельность, большая часть сотрудников была сокращена. Оборудование на заводе частично демонтировано.

В феврале 2019 года «Промсвязьбанк» наложил арест на счета предприятия в качестве обеспечительной меры по договору поручительства группы «Кристалл-Лефортово». Сумма претензий составляла 134,7 млн рублей. В мае "Иткульский спиртзавод" подал иск в арбитраж о самобанкротстве.

В настоящее время единственным реальным претендентом на актив является «Маруся Бевереджис РУС», для которой на предприятии производили водку премиум-класса на экспорт.

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"В данный момент мы проводим процедуру due diligence (комплексный аудит актива - прим. ред.) "Иткульского спиртзавода". Основываясь на ее результатах, совет директоров группы будет принимать решение о возможном приобретении предприятия с целью его финансового оздоровления и дальнейшего развития", - цитирует гендиректора "Маруся Бевереджис РУС" Юрия Тинта "Интерфакс-Сибирь".

Заседание совета директоров будет назначено в ближайшее время - летом текущего года, когда завершится аудит предприятия.

ООО «Маруся Бевереджис РУС» было основано в 2008 году. За 10 лет компания открыла офисы в Москве, Париже, Лондоне, Киеве, Тбилиси, Амстердаме и Нью-Йорке.

В настоящее время "Маруся Бевереджис" работает с федеральными сетями, бутиками, каналом ХоРеКа и дистрибьюторами в 50 регионах России. Собственные бренды: водка Mamont, вина Chateau Mukhrani и Tamada, игристые Schlumberger, ликёр Mozart, виски Mossburn, арманьяк Clos Martin и саке Akashi-Tai. В 2017 году ГК запустила винокурню Torabhaig в Шотландии на острове Скай.