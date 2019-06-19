Студенты АлтГТУ вошли в сборную России на XXX Всемирной летней Универсиаде

Новости 19.06.2019 10:10 84

Честь страны на крупнейших молодежных соревнованиях будут отстаивать студент факультета специальных технологий Роман Николадзе и студентка строительно-технологического факультета Марина Черненко, отметили в пресс-службе АлтГТУ.

Студенты заявлены в соревнованиях по кикбоксингу. Совместно с соревнованиями по тхэквандо, карате и дзюдо они пройдут с 30 июля по 4 августа в город Загреб в Хорватии.

Студенты Алтайского «политеха» отправятся сначала на сборы в Москву, а затем и на соревнования в Хорватию.

Добавим, соревнования по 18-ти видам спорта Всемирной летней Универсиады также пройдут в итальянском городе Неаполе в июле.