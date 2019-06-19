Жительница Новосибирска нарисовала типичных жителей городов: Барнаул - мужик в ушанке

Новости 19.06.2019 9:20 311

Художница Ирина Позднякова, родом из Новосибирска, выпустила вторую серию рисунков сибирских городов в образе их типичных представителей, пишет НГС.

Для каждого населенного пункта девушка не только придумала образ, но и очертила собственный характер. Ее рисунки быстро разлетелись по сети, ведь на таких персонажей и правда интересно взглянуть.

Кстати, на этот раз в список попал Барнаул, а также Краснодар, Иркутск, Томск, Сургут, Благовещенск и несколько городов Кузбасса. Краевая столица у автора идеи выглядит, как «крестьянин в ушанке». Причем он зарабатывает не более 20 тысяч рублей.

Стоит отметить, что Кузбасс получился в образе шахтёра, который считает, что Кемерово населяют деревенские тунеядцы. А жителей Томска изобразили в виде студентов, которые мечтают жить в Москве.

В скором времени художница выпустит ещё одну серию рисунков, в нее войдут Сочи, Якутск, Ростов-на-Дону, Калининград, Пермь.