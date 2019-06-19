Пособие на ребенка может вырасти в 200 раз

Новости 19.06.2019 8:15 1859

Премьер-министр Дмитрий Медведев провел накануне совещание о реформировании системы компенсационных выплат по уходу за ребёнком. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Речь идет о введенном в 1994 году пособии суммой 50 рублей, которое не повышалось ни разу за четверть века. Данное пособие получают около 1,8 миллионов человек, суммарно на эти выплаты государство выделяет в год около 1,5 млрд рублей.

Премьер предложил компенсационные выплаты на ребёнка от полутора до трёх лет установить в размере прожиточного минимума ребёнка в регионе, но не по всем категориям граждан, а тем семьям, чей доход ниже установленного уровня, который требует отдельного расчёта – по трудоспособному населению.

«Семьи с детьми крайне уязвимы в материальном отношении. Большинство из них относится к категории нуждающихся, свыше половины многодетных семей во всех регионах, по официальным данным, находятся за чертой бедности. По данным Министерства труда, доход трёх четвертей семей, где есть дети, составляет меньше двух прожиточных минимумов трудоспособного гражданина», – сказал Медведев.

Добавим, в настоящее время в Алтайском крае прожиточный минимум на ребенка составляет 9602 рубля.