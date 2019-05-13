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В порядке исключения: барнаульцам дважды за лето отключили горячую воду

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Жители Барнаула "по второму кругу" остались без горячей воды по вине управляющей компании. Дело в том, что по невыясненным обстоятельствам их дома относятся к сразу двум ТЭЦ. Люди завалили письмами различные инстанции, но ситуация не меняется.

Известно, что с такой проблемой столкнулись жители нового дома на улице Гущина, 175. Они обслуживаются УК ЖЭУ-24. Плановое отключение горячей воды по контуру ТЭЦ-3 прошло в мае. И вдруг выяснилось, что они относятся к другой ТЭЦ.

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«Вчера снова отключили воду только по контуру ТЭЦ-2. УК говорит что, мы относимся к этой ТЭЦ. И опять должны сидеть без горячей воды три недели. Пытались связаться с директором УК, он на контакт не идет. Помогите разобраться с этой проблемой», - рассказала одна из пострадавших в паблике "Барнаул 22".

Кроме того, аналогичная ситуация происходит в студенческом общежитии АГМУ по адресу: Крупской, 105.

«Никаких предупреждений не было. В день повторного отключения нас просто поставили перед фактом. Что это? Вуз решил на нас сэкономить? Или такое реально возможно? Прошу придать огласке, так как первый раз с таким сталкиваемся», - пишут в сети студенты.

Как сообщили в пресс-службе СГК, по Гущина, 175 УК было выдано предписание о том, что отключение будет производиться в период с 17 июня по 10 июля. Дом относится к контуру ТЭЦ-2. Общежитие АГМУ также попадает под опрессовку по контуру ТЭЦ-2. В период опрессовки по контуру ТЭЦ-3 потребители имели возможность получения горячей воды.

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Автор: Политсиб.ру