Росстат пообещал жителям Алтайского края, что они будут жить на 8 лет дольше

Новости 18.06.2019 19:00 126

Росстат опубликовал прогноз ожидаемой продолжительности жизни по субъектам РФ. Расчет трех вариантов (низкий, средний и высокий) осуществлялся на основе различных гипотез относительно будущих тенденций рождаемости, смертности и миграции. «Политсибру» проанализировал оптимистичный и пессимистичный сценарии, касающиеся Алтайского края.

Наиболее благоприятный прогноз предполагает рост продолжительности жизни в регионе к 2035 году почти на восемь лет: с 72,2 в текущем году до 80,4. Это один самых оптимистичных прогнозов по Сибирскому федеральному округу. Выше показатель только в Омской области, где продолжительность жизни может составить 80,5 лет. Наихудший прогноз сделан по Тыве – 74,2 года даже при самом благоприятном развитии событий.

Пессимистичный прогноз обещает увеличение продолжительности жизни в Алтайском крае лишь до 74 лет к 2035 году. Впрочем и здесь регион в числе лидеров по СФО. Лучше ситуация может быть только в Омской и Томской областях: 74,3 года и 74,1 года соответственно. В конце рейтинга снова Тыва – 68,8 лет.

Согласно оптимистичному прогнозу Росстата, продолжительность жизни в стране к 2035 году вырастет с 75,4 лет до 81,6 года.