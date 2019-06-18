Рабочие, возводившие мост через Ануй, пожаловались на многомесячные задержки зарплаты

Вахтовики, реконструировавшие мост через реку Ануй в Алтайском крае, не получают зарплату с февраля. Работы закончены, но специалистам до сих пор не перечислили деньги, пишет "Тайга.инфо".
«Зарплата не выплачивается за февраль, март, апрель, май, сейчас июнь отработали уже, а зарплаты никакой нет, — сообщил изданию один из бригадиров Михаил Конев. — Сейчас приехала вахта на мост, всего два человека на охрану моста. Работа производиться, я так понимаю, не будет».
Мост через реку Ануй находится в Солонешенском районе Алтайского края. В 2014 году он был единственным сооружением, выдержавшим паводок на автодороге «Быканов Мост - граница Республики Алтай». Во время паводка 2018-го мост уже не выстоял.
В декабре 2018 года старые конструкции были разобраны, а в феврале 2019-го началось восстановление объекта. Для жителей поселения Тог-Алтай эта дорога — единственный выезд.
По данным сайта Госзакупок, Управлением автомобильных дорог Алтайского края заключило договор генподряда с АО «Алтайиндорпроект». Бригадир вахтовиков Конев рассказал, что его коллегам не заплатило ООО «Бастион», не уточнив, была ли фирма субподрядчиком. Он также затруднился назвать общее число пострадавших.
В прокуратуре Солонешенского района Алтайского края заявили, что у них нет информации о задержках зарплат. Обращения от пострадавших не поступали.