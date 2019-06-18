Алтайская прокуратура защитила подростка-инвалида от его собственной матери

Новости 18.06.2019 17:40 116

Сотрудники прокуратуры провели проверку на основе заявления медиков на Алтае. Врачи рассказали, что в реанимационном отделении «Республиканской больницы» находится ребенок, которому срочно требуется переливание крови. Его родители отказываются от медицинского вмешательства.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Алтай, мать подростка написала отказ «по причине личных убеждений».

«Учитывая экстренный характер сложившейся ситуации, прокурором города направлено административное исковое заявление в суд о разрешении медицинского вмешательства в виде переливания компонента крови – плазмы несовершеннолетнему в связи с наличием жизненных показаний», - говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время судом требования прокурора удовлетворены, решение суда обращено к немедленному исполнению. Ребенку оказано необходимое лечение.