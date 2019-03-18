Крайизбирком рассказал о том, как закончился суд с экс-кандидатом в губернаторы Алтайского края

Новости 18.06.2019 15:40 230

Исковые требования бывшего кандидата в губернаторы Алтайского края Андрея Крылова, требовавшего отменить итоги выборов, полностью отклонены. Об этом 18 июня сообщила председатель крайизбиркома Ирина Акимова в ходе пресс-конференции.

Глава КИК подробнее остановилась на судебном процессе, инициированном бывшим кандидатом в губернаторы, шедшим на выборы в 2018 году от "Партии Роста".

«Заявителем было выдвинуто требование признать незаконным и отменить решение избирательной комиссии Алтайского края, признавшей легитимными досрочные выборы губернатора Алтайского края, состоявшиеся 9 сентября 2018 года. С декабря того же года в Алтайском краевом суде находилось на рассмотрении административно-исковое заявление от Андрея Крылова», - рассказала Ирина Акимова.

Крайизбирком пока не будет рассматривать жалобу экс-кандидата в губернаторы Алтайского края Новости 18.03.2019 7:15 Определяющим станет решение Краевого суда 1048

Она сообщила, что 24 апреля 2019 года краевой суд постановил отказать в удовлетворении всех выдвинутых требований Крылову. Истцом была выдвинута жалоба в Верховный суд России, который 5 июня текущего года оставил решение краевого суда без изменений.

«Таким образом, на сегодняшний день мы констатируем полное завершение рассмотрения всех вопросов связанных с обращениями Андрея Крылова», - подытожила председатель регионального избиркома.

Напомним, что после губернаторских выборов в Алтайском крае 9 сентября прошлого года, в результате которых победил Виктор Томенко, кандидатом от "Партии Роста" Андреем Крыловым и общественником Виктором Рау был выдвинут иск от признании выборов незаконными. После того, как Верховный суд вынес окончательное решение, на своей странице в Facebook истцы намекнули, что пойдут «дальше», очевидно имея ввиду обращение в ЕСПЧ.