Заринские хулиганы отбивались от полицейских при задержании

Новости 18.06.2019 14:15 117

В Заринске задержаны молодые люди, избившие полицейских. Об этом сообщает пресс-служба краевого следкома.

15 июня в Заринске сотрудники ДПС попытались задержать молодых людей, в нетрезвом виде управлявших автомобилем. Однако те сдаваться не пожелали и оказали сопротивление полицейским. Представители власти угрожали нарушителям пистолетами, однако тех это не пугало, а выстрелить никто из инспекторов так и не решился.

К обеим сторонам прибыло подкрепление: к сотрудникам ГИБДД присоединился наряд ППС, а к задерживаемым – приятели из расположенного поблизости бара. Патрульные тоже долго не могли усмирить распоясавшихся нарушителей, не желавших добровольно следовать в отделение. В ходе задержания хулиганы успели нанести побои полицейским и повредить автомобиль ДПС (вмятины, трещины на лобовом стекле).

Двое подозреваемых заключены под стражу, следствием устанавливаются обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.