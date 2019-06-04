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Стало известно, кому достались освободившиеся кресла в алтайском парламенте

Новости
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18 июня на сессии Госсобрания Республики Алтай принято два кадровых решения. Об этом сообщает пресс-служба Эл Курултая. Речь идет о передаче свободных депутатских мандатов.

В частности, место, ставшее вакантным после смерти Аржана Иташева ("Единая Россия"), досталось Александру Казакову. Мандат добровольно сложившего с себя полномочия Вечеслава Кыдатова (КПРФ) был передан однопартийцу Владимиру Карпову.

Отметим, что новоиспеченные депутаты сложат с себя полномочия, как и остальные коллеги по парламентскому цеху, уже через 2,5 месяца. 8 сентября пройдут выборы в новый состав Эл Курултая.

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Автор: Политсиб.ру