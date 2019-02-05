Почему аналоговое ТВ до сих пор доступно в Барнауле?

Новости 18.06.2019 13:10 328

В редакцию «Политсибру» поступило несколько обращений от читателей, недоумевающих по поводу ситуации с переходом телевещания с аналогового на цифровое. Алтайский край, как и часть других регионов страны, официально перешел на цифровой формат 3 июня.

Напомним, что процесс перехода на цифровое вещание широко освещался в СМИ. Главное, что подчеркивалось в большинстве сообщений – это то, что для просмотра телеканалов в новом формате может понадобиться специальная приставка. А вот о том, что на «цифру» переходят далеко не все каналы, говорили меньше.

«В цифру ушли только общефедеральные каналы, финансируемые из бюджета. У частников есть лицензии на частоты и они сами выбирают, в каком формате вещать. На сегодняшний день в Алтайском крае действует 83 аналоговых канала, какой-либо централизованной работы по их переходу на цифровое вещание не ведется, потому что никакого единого центра у них нет», – пояснил Андрей Ананченко, главный инженер филиала РТРС «Алтайский КРТПЦ».

Таким образом, те, кому неинтересен контент «Первого канала», «России» НТВ и других федеральных «кнопок», могут попросту продолжать просмотр любимых передач, не озадачиваясь приобретением дополнительного оборудования.

Министр рассказал, как Алтайский край перейдет на цифровое телевидение Новости 05.02.2019 9:10 Процесс будет разделен на несколько этапов, все завершится к 3 июня 2019 года 2389

Заместитель начальника отдела телекоммуникаций и связи Министерства цифрового развития и связи Алтайского края Иван Баринов пояснил, что отказ «бюджетных» телеканалов от аналогового вещания был вызван прекращением финансирования.