Почему аналоговое ТВ до сих пор доступно в Барнауле?

В редакцию «Политсибру» поступило несколько обращений от читателей, недоумевающих по поводу ситуации с переходом телевещания с аналогового на цифровое. Алтайский край, как и часть других регионов страны, официально перешел на цифровой формат 3 июня.
Напомним, что процесс перехода на цифровое вещание широко освещался в СМИ. Главное, что подчеркивалось в большинстве сообщений – это то, что для просмотра телеканалов в новом формате может понадобиться специальная приставка. А вот о том, что на «цифру» переходят далеко не все каналы, говорили меньше.
«В цифру ушли только общефедеральные каналы, финансируемые из бюджета. У частников есть лицензии на частоты и они сами выбирают, в каком формате вещать. На сегодняшний день в Алтайском крае действует 83 аналоговых канала, какой-либо централизованной работы по их переходу на цифровое вещание не ведется, потому что никакого единого центра у них нет», – пояснил Андрей Ананченко, главный инженер филиала РТРС «Алтайский КРТПЦ».
Таким образом, те, кому неинтересен контент «Первого канала», «России» НТВ и других федеральных «кнопок», могут попросту продолжать просмотр любимых передач, не озадачиваясь приобретением дополнительного оборудования.
Процесс будет разделен на несколько этапов, все завершится к 3 июня 2019 года
Заместитель начальника отдела телекоммуникаций и связи Министерства цифрового развития и связи Алтайского края Иван Баринов пояснил, что отказ «бюджетных» телеканалов от аналогового вещания был вызван прекращением финансирования.
«В 2018 году финансирование аналогового вещания закончилось, поэтому было принято решение оставить только цифровой формат, поскольку вещать сразу в двух форматах очень дорого – это громадные затраты, миллиарды рублей. Но принудительно никто никого не отключит, частные каналы самостоятельно принимают решения», - сказал Баринов.