Все села Калманского района будут охвачены услугой по обращению с ТКО

Новости 18.06.2019 12:00 230

С июля 100% населенных пунктов в Калманском районе Алтайского края будут включены в схему работы с твердыми коммунальными отходами. В настоящее время региональный оператор «ЭКО-Комплекс» обслуживает 15 сел района – большую часть территории, сообщает сайт краевого Минстроя.

Отходы вывозятся из Калманки, Бураново, Зимари, Калистратихи, Новороманово, Панфилово, Усть-Алейки, Шадрино, Нового, Прудского, Троицкого, Кубанки, Логовского, Александровки, Алтайки. В населенных пунктах размещены 29 бункеров-накопителей, предоставленных регоператором бесплатно, общей стоимостью более 1 млн рублей.

В оставшихся девяти селах – Разъезд Зимари, Ж/Д Казарма 260 км, Ж/Д Казарма 290 км, Шилово, Новобарнаулка, Разъезд Шиловский, Жданово, Ивановка, Солонцовый – утверждаются места временного накопления отходов и графики, идет согласование транспортной логистики. Планируется, что все подготовительные мероприятия будут завершены в ближайшее время и услугой по обращению с ТКО будет охвачен весь район.

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Бестарный способ вывоза отходов применяется в двух селах – Новороманово, здесь бункеры установлены только возле многоквартирных домов и в Калманке. Сбор мусора осуществляется один раз в неделю, согласно графикам. Все отходы, собранные в Калманском районе, перемещаются на пункт временного накопления рядом с селом Калманка. Затем магистральными мусоровозами большой вместимости перемещаются на полигоны, включенные в госреестр объектов размещения отходов.

«Объем отходов увеличивается с каждым месяцем, если в самом начале для обслуживания Калманки было достаточно самосвала, то теперь по селу курсирует уже мусоровоз. Безусловно всем было бы удобнее использовать контейнеры», - поясняет Даниил Чистяков, представитель компании перевозчика, обслуживающей Калманский район.

В районной администрации рассказывают, что в планах организовать мусорные контейнеры во всех населенных пунктах. «Сегодня мы изучаем спрос и предложения населения. При формировании бюджета на 2020 год приобретение контейнеров планируем предусмотреть», - сообщает Виталий Манишин, заместитель главы Калманского района по ЖКХ.