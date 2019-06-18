Определен срок открытия Павловского деревообрабатывающего комбината

Новости 18.06.2019 11:30 121

25 июня, ровно через неделю, состоится торжественная церемония открытия первого в регионе комбината по производству плит MDF. Особенность нового производства – использование биотехнологий. Павловский деревообрабатывающий комбинат получает энергию и производит продукцию из биомассы.

Мощность энергоцентра составляет 72 МВт Столь серьезные тепловые мощности требуются для нагревания пресса, производства пара, технологической воды, обогрева цеховых помещений. Биомасса в виде технологической щепы (40 %) и низкосортной древесины (60 %) используется для производства древесноволокнистых плит. Плиты экологически безопасны, могут применяться в производстве детской мебели. Мощность комбината – 250 тысяч куб. м плит в год. MDF используются в мебельном производстве, строительстве, изготовлении напольных покрытий.

Павловский ДОК станет одним из крупнейших и самых современных заводов по производству плит MDF в Сибири и на Дальнем Востоке. Отдельным узлам и механизмам, внедрённым на комбинате, нет аналогов в мире.

На торжественном открытии гости смогут увидеть процесс превращения биомассы в древесноволокнистую щепу. Головное оборудование в технологическом цикле – это пресс. Именно под его производительность рассчитаны остальные участки, в том числе подачи щепы, система размола, участок осмоления, сушки и сепарации волокна. Обеспечивает непрерывную и согласующуюся работу всех участков система управления и контроля процессом производства. Комбинат будет работать круглосуточно, 330 дней в году.