«Барнаульская шпионка» Мария Бутина переквалифицировалась в преподавателя

Новости 18.06.2019 10:40 199

Уроженка Барнаула Мария Бутина, осужденная в США, начала преподавать четыре в тюрьме во Флориде. В рамках обществоведения она обучает других заключенных женщин основам демократической системы США. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на слова отца россиянки Валерия Бутина.

«Самое главное, что это не просто ее инициатива, а всё официально и проходит с разрешения администрации тюрьмы. За эту деятельность даже предусмотрено маленькое финансовое вознаграждение», - заявил Бутин.

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«Шпионка» преподает четыре дисциплины: математику, английский язык, теорию вероятности и обществоведение. При этом в рамках последнего предмета она ведет уроки основ демократической системы США.

Защита и родные Марии Бутиной надеются, что за хорошее поведение гражданку РФ могут выпустить на свободу досрочно - 5 ноября 2019 года. С этой датой пока согласна и сторона обвинения.

Он добавил, что семья, как и прежде, решает проблему с погашением задолженности перед адвокатами. Ранее правозащитник Александр Ионов, помогающий семье россиянки, сообщил «Известиям», что на счет фонда Марии Бутиной с момента его создания в прошлом году поступило 13 млн рублей. К слову, на сегодняшний день необходимо найти еще около 30 млн рублей.

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По словам отца Бутиной, девушка по-прежнему сталкивается с определенными трудностями. Речь идет о сильной влажности в камере и ограниченной возможности звонить близким. Россиянке удается общаться с родственниками в основном один раз в неделю.

Напомним, Марию Бутину задержали в Вашингтоне 16 июля 2018 года по обвинению в незаконной работе иностранным агентом. 13 декабря в суде столичного округа Колумбия она признала, что вступила в сговор для нанесения вреда США. Бутина пошла на сделку со следствие и выполнила все условия американцев. Девушка уже провела в заключении более 10 месяцев. В мае россиянка обжаловала приговор, однако апелляция до сих пор находится в стадии рассмотрения.