Алтайские энергетики рассказали о различных видах ремонта теплосетей

Новости 18.06.2019 9:35 120

В своих докладах и выступлениях энергетики, рассказывая о ремонтах теплосетей, постоянно упоминают слова «текущий», «строительство», «капитальный» и «реконструкция». Мы решили рассказать, чем же отличаются все эти виды ремонтов.

Начнем с самого простого

Строительство новых микрорайонов в городах, замещение котельных и переключение потребителей целых поселков на мощности ТЭЦ - все эти технические решения сопровождаются строительством новых тепловых сетей.

Самым крупным проектом Сибирской генерирующей компании в Алтайском крае в 2017 году стало строительство трубопровода, который соединил два теплосетевых контура Рубцовска - южный и северный. Теплотрасса протяженностью 2,77 километра, построенная за 8 месяцев, позволила обеспечить теплом практически весь город за счет одного источника - Южной тепловой станции. Стоимость «перемычки» составила 324 миллиона рублей.

В 2019 году СГК реализует инвестиционный проект, благодаря которому жители барнаульского поселка Южный будут получать тепло от ТЭЦ-3. Для этого уже этим летом будет построено 3,8 км теплотрассы до котельной «Ротор», где специалисты проложат 7,6 км труб диаметром 500 мм.

Плановые ремонты

Текущий и капитальный ремонт являются частью более емкого понятия — плановый ремонт, но имеют некоторые отличия:

Текущий ремонт выполняют, чтобы оперативно обеспечить или восстановить работоспособность оборудования. Систематические работы, связанные с исправлением мелких повреждений и неисправностей. Энергетики заранее не могут запланировать конкретные участки, но могут определить максимальный объем средств, который будет выделен на эти нужды. Для этого анализируется ремонтная статистика прошлых лет.

Капитальный ремонт выполняют, чтобы восстановить состояние оборудования до полностью исправного (близкого к полному), заменить или полностью восстановить любую его часть. Чаще всего это более крупные по протяженности участки. Здесь энергетики заранее планируют объем новых труб для замены и адреса (участки) ремонтов.

Чем отличается реконструкция и капитальный ремонт?

Самое главное различие между капитальным ремонтом и реконструкцией заключается в том, что:

• при капитальном ремонте выполняется комплекс работ, направленных на восстановление исправности оборудования до исходного или близкого к исходному значению;

• при реконструкции, предполагается улучшение первоначальных характеристик, например, увеличение мощности или пропускной способности теплосети.

Как формируется график ремонтов?

Критерии, по которым выбирается - под текущий или капитальный ремонт попадут оборудование или тепловые сети - идентичны. Таких критериев много, но вот основные из них:

• Повреждаемость;

• Срок эксплуатации оборудования или участка тепловой сети;

• Количество потребителей, получающих тепло от данного оборудования;

• Результаты инструментальной диагностики;

• Экспертное мнение эксплуатирующего и ремонтного персонала и другие.

В итоге вид ремонта будет зависеть от того, насколько будут критичны показатели по этим пунктам.

Если говорить о реконструкции, то здесь в дополнение к критериям выше добавляется, изменение каких-либо характеристик существующего оборудования, например, необходимость увеличить диаметр труб, для увеличения пропускной способности и т.д.

Сибирская генерирующая компания из года в год планомерно ведет работу по строительству, ремонту и реконструкции магистральных и внутриквартальных тепловых сетей в городах присутствия. Например, в Барнауле с 2016 по 2018 годы энергетики вложили в обновление инфраструктуры 1,6 млрд рублей.

В независимости от вида ремонта - стоимость и время работ зависит от объемов и сложности поврежденного или обветшавшего участка.