Крайстат: в Алтайском крае выросли зарплаты

Новости 18.06.2019 8:45 27

Крайстат опубликовал данные о численности работников в Алтайском крае и динамике их зарплат за период с января по апрель.

Всего в крае оказалось полмиллиона работающих – 586,76 тысяч человек. В апреле средняя зарплата составляла 27 027 рублей, что на 2 % выше, чем в марте. Средняя зарплата за весь период составила 25 661 рубль, это на 8,7 % выше, чем за аналогичный временной промежуток в предыдущем году.

Самые высокие зарплаты оказались в РЖД – там на грузовых перевозках средний заработок составлял 51 909 рублей. Это на 2,8 % выше, чем в предыдущем году. В этой сфере было занято 4 265 человек. На пассажирских перевозках зарплата была меньше – 40 470 рублей, что на 9,3 % больше, чем ранее. В отрасли было занято 1 692 человека.

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Неплохо зарабатывали также 11 641 человек, занятых в сфере финансов и страхования – 45 798 рублей составила средняя зарплата в данной сфере. Она же оказалась и одной из самых быстрорастущих, прибавив 11,3 % по отношению к прошлому году.

Рекордсменами по темпам роста стали: производство транспорта, прибавившее 14 %, а также отрасль растениеводства, животноводства и охоты, выросшая на 14,2 %, заняв лидирующую позицию в данном рейтинге.

Самые низкие зарплаты оказались в отрасли гостиниц и общепита – 16 508 рублей (выросла на 13,6 %), а также почтовой и курьерской деятельности – 16 973 рублей (увеличилась на 8,2 %). В отраслях занято 8 695 и 5 601 человек соответственно.

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Больше всего работников занято в области обрабатывающих производств – там работает 94 961 человека со средней зарплатой 26 534 рублей. Меньше всего людей живет рыбалкой – там задействовано 190 человек со средней зарплатой 28 788 рублей.