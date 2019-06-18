Ужесточены наказания для нетрезвых водителей

Новости 18.06.2019 8:15 35

Президент России подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за ДТП со смертельным исходом, которые были совершены по вине нетрезвых водителей. Об этом сообщает РБК.

Теперь водитель, причинивший тяжкий вред здоровью, получит от трех до семи лет лишения свободы вместо четырех. В случае смерти одного пострадавшего — от пяти до 12 лет (сейчас от двух до семи лет). Если в результате аварии погибли два человека и более, водитель получит от восьми до 15 лет колонии (сейчас от четырех до девяти лет).

Напомним, 7 июня в Алтайском краевом суде рассматривалось дело Александра Руденко, по чьей вине в октябре 2018 года в ДТП на проспекте Ленина погибли три человека, в том числе двое маленьких детей. Ранее суд первой инстанции назначил преступнику 8,5 лет в колонии-поселении, хотя прокуратура настаивала на 8 годах 11 месяцах колонии общего режима.

«Демоны пьяные» и отсутствие обвиняемого: чем запомнился новый суд по делу Руденко Новости 07.06.2019 12:50 Краевой суд рассмотрел апелляцию, по делу Александра Руденко, ранее признанного виновным в гибели трех человек в результате ДТП 1797

Суд второй инстанции заменил колонию-поселение на колонию общего режима. Если бы закон приняли на пару недель раньше, Руденко мог бы получить вдвое больший срок.

Состояние опьянения будут определять по результатам судебно-медицинской экспертизы. Согласно КоАП, концентрация алкоголя для признания состояния опьянения должна составлять 0,3 и более г на 1 л крови.