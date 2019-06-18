В Барнауле судят бывшего главного инженера участка электрических сетей. Его обвиняют в причинении по неосторожности тяжкого вреда 16-летнему школьнику.
Как передает Следком, обвиняемый своевременно не выявил провес проводов ниже трех метров над тепловыми сетями. В его обязанности входила организация проведения плановых осмотров воздушных линий электропередач.
По трагической случайности 9 июня 2017 года в вечернее время в барнаульском поселке «Спутник» школьник хотел спасти котенка, который залез на дерево. Подросток попытался пройти по металлической трубе, тянущейся от заброшенной бойлерной к дереву. Он задел провода линии электропередач над трубой и его ударило мощным разрядом тока.
«Полученная подростком электротравма повлекла ампутацию обоих предплечий, причинив тяжкий вред здоровью», - говорится в сообщении ведомства.
В ходе следствия обвиняемый вину признал полностью. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
Ранее сообщалось, что благодаря сбору денег и поддержке «Русфонда» удалось заказать для мальчика современные бионические аппараты, стоимость которых варьируется от 1,5 до 2,5 млн рублей.
В июне прошлого года мальчик лишился рук, пытаясь спасти котенка с дерева