СК нашел виновного в трагедии с подростком из Барнаула, оставшегося без рук

Новости 18.06.2019 7:40 40

В Барнауле судят бывшего главного инженера участка электрических сетей. Его обвиняют в причинении по неосторожности тяжкого вреда 16-летнему школьнику.

Как передает Следком, обвиняемый своевременно не выявил провес проводов ниже трех метров над тепловыми сетями. В его обязанности входила организация проведения плановых осмотров воздушных линий электропередач.

Подростку, который потерял руки, спасая котенка в Барнауле, установили протезы Новости 12.12.2017 15:20 409

По трагической случайности 9 июня 2017 года в вечернее время в барнаульском поселке «Спутник» школьник хотел спасти котенка, который залез на дерево. Подросток попытался пройти по металлической трубе, тянущейся от заброшенной бойлерной к дереву. Он задел провода линии электропередач над трубой и его ударило мощным разрядом тока.

«Полученная подростком электротравма повлекла ампутацию обоих предплечий, причинив тяжкий вред здоровью», - говорится в сообщении ведомства.

В ходе следствия обвиняемый вину признал полностью. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Ранее сообщалось, что благодаря сбору денег и поддержке «Русфонда» удалось заказать для мальчика современные бионические аппараты, стоимость которых варьируется от 1,5 до 2,5 млн рублей.