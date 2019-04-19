На Алтае нашли нарушения выдачи льготных лекарств

Новости 17.06.2019 19:00 115

В Республике Алтай выявили несвоевременное лекарственное обеспечение по выписанным льготным рецептам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы Минздрава.

Нарушения, связанные с отпуском льготных лекарств, выявили в 16 регионах России. Речь идет о несвоевременном обеспечении лекарствами по льготным рецептам и отсутствии контроля за определением потребности в препаратах.

Кроме Алтая в список регионов-нарушителей вошли Брянская, Тверская, Ярославская области, республика Коми, Адыгея, Хакасия, Дагестан и Краснодарский край. Среди вскрытых нарушений оказались также отсутствие выписки лекарственных препаратов при наличии медпоказаний (Орловская, Ярославская, Самарская области, Адыгея, Чечня). В Ульяновской области, например, 40% рецептов, выписанных гражданам в соответствии с медицинскими показаниями.

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Проверки были назначены после обращений граждан с жалобами на нарушение их прав и законных интересов.

Осенью президент Владимир Путин заявлял, что существующая в настоящее время в России система льготного обеспечения лекарствами является малопродуктивной и не учитывает потребности людей. Порядок необходимо навести как с регистром льготных категорий граждан, так и с перечнем препаратов для них, отмечал глава государства.

По словам Путина, не все регионы ведут статистику жителей, имеющих право на льготные лекарства или уже пользующихся ими. Он также обратил внимание на неравенство в финансировании льгот в регионах: в 2017 году расходы на лекарства для одного льготника различались в регионах более чем в семь раз.