Власти Барнаула назвали дату празднования Дня города

Новости 17.06.2019 18:15 143

В 2019 году Барнаул отпразднует 289-летие. День города будут отмечать ориентировочно 7 сентября, передает пресс-служба городской администрации.

В мэрии отметили, что в качестве основных площадок для проведения праздничных мероприятий и программ были предложены площади Сахарова, Советов, Ветеранов, набережная реки Оби, пешеходные зоны улиц Мало-Тобольской и Льва Толстого, парки «Центральный» и «Нагорный».

В этот день горожан и гостей города ожидает насыщенная программа. Самыми «вкусными» мероприятиями обещают стать гастрономический фестиваль «День мясного гурмана» и фестиваль национальных культур «Единой семьей в Барнауле живем» на Нулевом километре.

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Кроме того, на пл. Советов, здесь будут организованы соревнования по 12 видам спорта. Парк «Нагорный» примет на себя роль прогулочно-экскурсионной зоны, где будут размещены торговые точки питания, фотозоны, выставки цветов, организована продажа сувенирной продукции. На Набережной Оби днем планируется провести спортивный марафон, посвященный празднованию дня города, после чего - фестиваль с выступлением музыкальных групп и дискотекой.

Пока окончательная программа празднования еще не сформирована. Она будет известна позднее. Традиционно празднование завершится проведением фейерверков.

Официально годом основания Барнаула считают 1730 год. Именно тогда представители известного уральского заводчика Акинфия Демидова выбрали устье реки Барнаулки для постройки нового крупного завода. Впервые День города в краевой столице отметили в 1980-ом году.