Власти Барнаула назвали дату празднования Дня города

В 2019 году Барнаул отпразднует 289-летие. День города будут отмечать ориентировочно 7 сентября, передает пресс-служба городской администрации.
В мэрии отметили, что в качестве основных площадок для проведения праздничных мероприятий и программ были предложены площади Сахарова, Советов, Ветеранов, набережная реки Оби, пешеходные зоны улиц Мало-Тобольской и Льва Толстого, парки «Центральный» и «Нагорный».
В этот день горожан и гостей города ожидает насыщенная программа. Самыми «вкусными» мероприятиями обещают стать гастрономический фестиваль «День мясного гурмана» и фестиваль национальных культур «Единой семьей в Барнауле живем» на Нулевом километре.
Вопрос рассмотрят на заседании БГД
Кроме того, на пл. Советов, здесь будут организованы соревнования по 12 видам спорта. Парк «Нагорный» примет на себя роль прогулочно-экскурсионной зоны, где будут размещены торговые точки питания, фотозоны, выставки цветов, организована продажа сувенирной продукции. На Набережной Оби днем планируется провести спортивный марафон, посвященный празднованию дня города, после чего - фестиваль с выступлением музыкальных групп и дискотекой.
Пока окончательная программа празднования еще не сформирована. Она будет известна позднее. Традиционно празднование завершится проведением фейерверков.