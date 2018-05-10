На «реабилитацию» Телецкого озера выделено 600 млн рублей

Новости 17.06.2019 17:50 122

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Алтай Олег Хорохордин провел совещание по реализации проекта о сохранении Телецкого озера и поручил поставить на контроль расходование выделенных средств и обеспечение высокого качества работ. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Хорохордин отметил, что в этом году республике из федерального бюджета в рамках национального проекта «Экология» выделяется более 600 млн рублей на реабилитацию Телецкого озера и развитие прилегающей территории. Средства пойдут на строительство канализационных очистных сооружений, водонапорных сетей, башен и скважин в прибрежных селах Иогач и Артыбаш.

«В рамках проекта проделана большая работа, но остается много вопросов. Не все планы встречают понимание и одобрение жителей прителецких сел. Наша цель – большие федеральные средства использовать эффективно в интересах местного населения и сохранения благоприятной экологической обстановки», - подчеркнул Олег Хорохордин.

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Как доложил министр регионального развития Республики Алтай Олег Пьянков, все проекты уже получили положительное заключение. Определен подрядчик на строительство водопроводных сетей и скважин в селах Иогач и Артыбаш, работы должны быть завершены до 30 ноября 2019 года. Подряд на строительство канализации и очистных сооружений будет разыгран на аукционе.

«Деньги следует освоить эффективно и в срок, канализация там должна быть, для людей необходимо создать достойные условия. Тем более это Телецкое озеро, которое ежегодно посещают десятки тысяч туристов», - подчеркнул Олег Хорохордин.

По словам врио главы республики, сроки выполнения работ поставлены под жесткий контроль. При этом их качество должно оставаться на высоком уровне.