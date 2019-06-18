В Барнауле начались гидравлические испытания по контуру ТЭЦ-2

Новости 17.06.2019 16:40 123

17 июня теплосетевое подразделение Сибирской генерирующей компании приступило к проведению гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность и плотность, которые будут проходить по контуру ТЭЦ-2. Это влечет за собой вынужденное отключение горячего водоснабжения до 10 июля.

Гидравлические испытания теплосетей на прочность и плотность проходят при повышенном давлении теплоносителя, при этом температура воды в трубопроводе в этом время не превышает 30-35°С.

В контур Барнаульской ТЭЦ-2 входит 1285 многоквартирных и 220 частных домов, а также 555 административных зданий и 126 учреждений образования и здравоохранения.

С 17 по 26 июня пройдут гидравлические испытания по контуру ТЭЦ-2, это порядка 500 км магистральных и внутриквартальных трубопроводов отопления и горячего водоснабжения. С 27 июня по 10 июля, будет проведен ремонт на участках, где в ходе испытаний будут выявлены порывы. Кроме того, энергетики проведут плановую замену ветхих тепловых сетей.

Испытания дают возможность заблаговременно выявить и устранить наиболее слабые места системы теплоснабжения, которые могли бы привести к внештатным ситуациям в следующем отопительном сезоне и повлекли бы за собой отключение тепла у сотен и тысяч жителей города в зимние морозы.