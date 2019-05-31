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В Барнауле состоится митинг в защиту исторического наследия Алтайского края

Новости
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«Гражданский патруль» анонсировал массовый митинг в защиту исторического наследия Алтайского края в Барнауле 19 июня. Об этом сообщил инициатор митинга – глава местного отделения «Гражданского патруля» Игорь Берг.

Как рассказал Игорь Берг, ситуация с сохранностью историко-культурного наследия города и края ухудшается.  

Недавно на глазах всей России мы лишились непризнанного памятника истории Барнаула начала ХХ века – усадьбы купца Михайлова. Запланированная акция призвана не только показать масштаб проблемы, но мы также озвучим важные заявления и предложения по давно назревшим проблемам края, — заявил Берг.

Митинг начнется в 12:00 на площади Свободы, возле памятника жертвам политических репрессий, а в 19:00 организаторы протеста проведут общегородскую экскурсию «Память под угрозой. Кандидат исторических наук, краевед  Данил Дегтярёв проведет всех желающих по самым проблемным объектам культурного наследия.

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Автор: Политсиб.ру