В Барнауле состоится митинг в защиту исторического наследия Алтайского края

Новости 17.06.2019 15:00 215

«Гражданский патруль» анонсировал массовый митинг в защиту исторического наследия Алтайского края в Барнауле 19 июня. Об этом сообщил инициатор митинга – глава местного отделения «Гражданского патруля» Игорь Берг.

Как рассказал Игорь Берг, ситуация с сохранностью историко-культурного наследия города и края ухудшается.

Недавно на глазах всей России мы лишились непризнанного памятника истории Барнаула начала ХХ века – усадьбы купца Михайлова. Запланированная акция призвана не только показать масштаб проблемы, но мы также озвучим важные заявления и предложения по давно назревшим проблемам края, — заявил Берг.

Митинг начнется в 12:00 на площади Свободы, возле памятника жертвам политических репрессий, а в 19:00 организаторы протеста проведут общегородскую экскурсию «Память под угрозой. Кандидат исторических наук, краевед Данил Дегтярёв проведет всех желающих по самым проблемным объектам культурного наследия.