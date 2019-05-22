Эсеры отдали бийчанину свободный мандат Барнаульской гордумы

Новости 17.06.2019 14:05 186

17 июня в Барнауле состоялось заседание совета местного отделения "Справедливой России". Партийцы определились с кандидатом в депутаты БГД по муниципальному избирательному округу, сообщает пресс-служба СР.

Единогласно был поддержан Алексей Якунин. Кандидатура предложена избирательной комиссии Барнаула для передачи вакантного депутатского мандата. Как известно, он высвободился в результате досрочного прекращения полномочий Егора Банщикова.

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Любопытно, что с марта 2018 года Якунин был помощником депутата Бийской думы Елены Речковой. С февраля 2018-го Якунин является старшим преподавателем кафедры технологии Института естественных наук и профессионального образования АГГПУ.

Алексей Якунин родился 16 октября 1988 года в Бийске. После окончания школы в 2006 году поступил на физико-математический факультет Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета им. Шукшина. В 2010 году переведен на факультет технологии и профессионально-педагогического образования (ФТиППО), который окончил в 2016 году.

Трудовую деятельность начал в декабре 2007 года в качестве индивидуального предпринимателя в сфере сотовой связи. С 2009-го по 2011 год – коммерческий директор ООО "Альфа-Голд". С 2011-го по настоящее время – коммерческий директор в ООО "Белуга".