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Жителям барнаульского поселка задерживают подачу горячей воды

Новости
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Срок отключения горячей воды в барнаульском поселке Новосиликатный вынужденно продлен еще на два дня, сообщает пресс-служба мэрии. Изначально воду должны были вернуть еще 5 июня, затем срок продлили до 17-го числа.

Подача ресурса будет возобновлена 19 июня. Это вынужденная мера в связи с увеличением объема ремонтных работ на тепловой сети, ведущей в микрорайон.

Задержка срока подачи горячей воды коснется 24 жилых домов, двух школ, одной больницы и четырех детских садов в посёлке Новосиликатный. На магистральном трубопроводе, ведущем к микрорайону, в результате гидравлических испытаний было обнаружено повреждение.

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Для его устранения принято решение дополнительно увеличить объем перекладки коммуникаций. Помимо этого, для замены еще 100 м тепломагистрали на улице Трактовой, снабжающей теплом и горячей водой поселок, потребовалось временное отключение линии электропередачи напряжением 110 кВ. По независящим от теплоэнергетиков причинам это условие не было вовремя соблюдено и срок производства работ был вынужденно увеличен.

Напомним, всего от ТЭЦ-3 в Барнауле горячую воду получают 1321 многоквартирный жилой дом и 106 учреждений образования и здравоохранения.
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Автор: Политсиб.ру