Жителям барнаульского поселка задерживают подачу горячей воды

Срок отключения горячей воды в барнаульском поселке Новосиликатный вынужденно продлен еще на два дня, сообщает пресс-служба мэрии. Изначально воду должны были вернуть еще 5 июня, затем срок продлили до 17-го числа.
Подача ресурса будет возобновлена 19 июня. Это вынужденная мера в связи с увеличением объема ремонтных работ на тепловой сети, ведущей в микрорайон.
Задержка срока подачи горячей воды коснется 24 жилых домов, двух школ, одной больницы и четырех детских садов в посёлке Новосиликатный. На магистральном трубопроводе, ведущем к микрорайону, в результате гидравлических испытаний было обнаружено повреждение.
Дополнительные ремонтные работы завершат к 17 июня
Для его устранения принято решение дополнительно увеличить объем перекладки коммуникаций. Помимо этого, для замены еще 100 м тепломагистрали на улице Трактовой, снабжающей теплом и горячей водой поселок, потребовалось временное отключение линии электропередачи напряжением 110 кВ. По независящим от теплоэнергетиков причинам это условие не было вовремя соблюдено и срок производства работ был вынужденно увеличен.
Первыми под временное отключение горячего водоснабжения попадут потребители по контуру ТЭЦ-3, а затем – ТЭЦ-2