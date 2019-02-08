Экс-ректор алтайского института отделалась штрафом за растрату

Новости 17.06.2019 13:15 104

Горно-Алтайский городской суд вынес обвинительный приговор бывшему ректору института повышения квалификации педагогов. Она признана виновной в растрате.

Известно, что в декабре 2014 года Валентина Модорова неоднократно за счет средств университета организовывала себе лечение. Сумма ущерба составила 19 тысяч 610 рублей. Женщина перевела их на расчетный счет одной из поликлиник Барнаула за оказанные ей медицинские услуги.

Суд, с учетом исследованных в судебном заседании доказательств, личности подсудимой, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, наличия смягчающих наказание обстоятельств, в том числе полного признания вины и добровольного возмещения ущерба, причиненного преступлением, приговорил Валентину Модорову к штрафу в размере 30 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил, отмечается в сообщении на сайте городского суда.