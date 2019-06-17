Владельцам яхт и самолетов перестали платить пособия по бедности

Власти нескольких субъектов РФ, участвующих в пилотном проекте по снижению количества малоимущих, направили в Минтруд отчеты о его предварительных итогах. Об этом сообщают «Известия».
Чиновники из Татарстана, Кабардино-Балкарии, Приморского края, Липецкой, Ивановской, Нижегородской, Новгородской и Томской областей предложили скорректировать критерии нуждаемости. В первую очередь, предлагается выявлять и исключать из программы мнимых «бедных», имеющих неофициальные доходы или обширное имущество.
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В Ивановской области выдвинута идея лишать господдержки лиц, имеющих садово-огородный участок, поскольку его можно использовать в качестве источника продуктов питания.
В Кабардино-Балкарии и Татарстане власти уже скорректировали критерии нуждаемости – из числа бедных будут исключены граждане, не имеющие достаточного дохода, но обладающие большим имуществом. В частности, в Татарстане выплат лишились те, у кого есть яхта, летательный аппарат, снегоход, два и больше легковых автомобиля моложе трех лет, большие квартиры и дачные дома (более 40 кв. м на члена семьи).
В Томской и Нижегородской областях предложили тщательнее отслеживать выполнение соцконтракта и лишать поддержки лиц, использующих ее нецелевым образом.
Решение принято правительством РФ
Напомним, что Алтайский край в пилотный проект по снижению количества малоимущих не вошел, однако по данным статистики на конец марта, за чертой бедности здесь проживает 17,5% населения, а также процветает безработица. Недавно министр труда Максим Топилин был назначен куратором региона, получив задачу разработать программу его ускоренного развития.