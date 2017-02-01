«Единая Россия» ищет замену руководителю Барнаульского исполкома

Новости 17.06.2019 11:25 196

Константин Малышев покинул должность руководителя барнаульского горисполкома «Единой России», сообщает пресс-служба партии.

Малышев написал заявление об увольнении по собственному желанию с 17 июня. С начала мая он находился в отпуске — сначала без содержания, затем в регулярном оплачиваемом. В настоящий момент Константин Малышев работает в Мурманской области в предвыборном штабе кандидата в губернаторы. Речь идет об Андрее Чибисе, которого год назад «сватали» в кресло руководителя Алтайского края.

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Барнаульский исполком «Единой России» в связи с предстоящими довыборами в БГД нуждается в присутствии руководителя на месте и постоянном включении во все процессы. В настоящее время идет согласование кандидатуры нового руководителя исполкома. Фамилия будет озвучена в ближайшее время.

Напомним, что Малышев работал на выборах в Барнаульскую гордуму в 2017 году, когда большинство место в БГД досталось представителям «партии власти».