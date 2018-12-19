Судьбу обвиняемых в убийстве Михаила Седова решат присяжные заседатели

Новости 17.06.2019 11:50 426

Обвиняемые в резонансном убийстве барнаульца Михаила Седова попросили, чтобы их судила коллегия присяжных заседателей, заявлено соответствующее ходатайство. Просьба была удовлетворена, заседание назначено на 20 июня 2019 года в Алтайском краевом суде.

Как сообщила «Политсибру» помощник председателя краевого суда Оксана Головина, 8 июля будет сформирован состав коллегии присяжных.

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Известно, вердикт по громкому делу вынесет коллегия из восьми гражданских лиц разного возраста и профессий.

Лица, привлеченные к рассмотрению дела, выберут старшину, который будет руководить ходом совещания присяжных заседателей. По поручению коллегии он будет обращаться к судье с вопросами и просьбами, подведет итоги голосования и провозгласит вердикт.

Напомним, трагедия произошла вечером 2 октября 2018 года. Злоумышленники прибыли в гаражно-строительный кооператив, расположенный на улице Малахова, где стали высматривать дорогой автомобиль Subaru Tribeca для его дальнейшей продажи. Они нанесли несколько ударов заранее приготовленными монтажками его владельцу Михаилу Седову. После этого обвиняемые поместили потерпевшего в багажник принадлежащего ему автомобиля и вывезли в район озера Пионерское, где причинили ножевые ранения, от которых он скончался на месте происшествия.

Обоим обвиняемым в убийстве всего по 21 году, им грозит до 20 лет тюрьмы. Ранее сообщалось, что свою вину они не признали.