Высший балл на ЕГЭ получили десять алтайских выпускников

Новости 17.06.2019 10:15 148

10 выпускников Алтайского края набрали 100 баллов на прошедшем 31 мая ЕГЭ по химии (9 человек) и истории (1 человек). Об этом сообщает пресс-служба алтайского Минобра.

В Алтайском крае химию сдавали около полутора тысяч человек. Высший балл получили выпускники кытмановской школы № 1, школы № 3 Бийска, лицеев № 24 и № 6 Рубцовска, лицея № 17 Славгорода, а также гимназии № 42, школы № 107 и гимназии № 40 Барнаула.

В прошлом году на ЕГЭ по химии в крае был всего один максимальный результат, тогда как в 2017 году их насчитывалось три. Средний балл также увеличился по сравнению с прошлым годом.

Средний балл на ЕГЭ по истории в Алтайском крае также вырос. Предмет сдавали более 2300 человек. Максимальный результат продемонстрировал выпускник барнаульской школы № 125 с углубленным изучением отдельных предметов.

«На все сто»: двое барнаульских выпускников получили высший балл по ЕГЭ Новости 13.06.2019 8:15 В прошлом году такого результата добились также два человека 438

Напомним, ранее высший балл на ЕГЭ в Алтайском крае получили еще пятеро школьников.

Минимальный балл для поступления в вуз по химии составляет 36, по истории – 32. Сдать экзамены можно в резервные дни, которые назначены на 20 и 18 июня соответственно. 1 июля – резервный день по всем предметам.

Не позднее 20 июня будут также объявлены результаты по русскому языку.