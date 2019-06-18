В АГМУ открывается новая специальность «Клиническая психология»

Новости 17.06.2019 12:40 185

14 июня на внеочередном заседании ученого совета университета рассмотрен вопрос о результатах лицензирования специальности «Клиническая психология», которое Алтайский медицинский университет прошел в мае текущего года.

«Мы открываем в Алтайском медицинском университете новую, востребованную специальность «Клиническая психология». Это не медицинская специальность в чистом виде, но она приближена к медицине. Мы шли к этому два года и уже с 17 июня начнем принимать заявления и документы у выпускников школ. Потребность в специалистах этого профиля достаточно велика – из 195 ставок в системе здравоохранения занято 118, кроме того, заинтересованность в подготовке специалистов проявили и в региональном министерстве образования и науки», – отметил ректор АГМУ Игорь Салдан и поблагодарил всех сотрудников вуза, которые участвовали в подготовке к открытию новой специальности.

Готовить клинических психологов в Алтайском медицинском университете начнут с сентября 2019 года. Продолжительность обучения составит 5,5 лет, форма обучения – очная. Первые несколько лет вуз будет набирать студентов на данную специальность только на коммерческую форму обучения. После определенного периода успешного набора студентов возможно выделение бюджетных и целевых мест.

Из шести существующих специализаций вуз выбрал одну, наиболее приближенную к специфике медицины. Это «Патопсихологическая диагностика и психотерапия». Выпускники «Клинической психологии» АГМУ будут обладать девятью общекультурными, тремя общепрофессиональными, 14-ю профессиональными и 12-ю профессионально-специализированными компетенциями.

Члены ученого совета единогласно утвердили внесение изменений в Правила приема АГМУ в части введения предметов, необходимых для поступления на новую специальность, минимальные проходные баллы и баллы за индивидуальные достижения, а также стоимость обучения.

Таким образом, для участия в конкурсе на специальность «Клиническая психология» абитуриентам необходимо предоставить результаты ЕГЭ либо сдать вступительные испытания по трем предметам: биологии (минимальный балл 36), профильной математике (минимум 27 баллов) и русскому языку (не ниже 36 баллов). Стоимость обучения составит 103 тысячи рублей в год – это нижнее пороговое значение, утвержденное Министерством науки и высшего образования РФ.

Напомним, приемная кампания в Алтайском медицинском университете стартует сегодня, 17 июня.

Как и в прошлом году, Министерством здравоохранения РФ выделено вузу 480 бюджетных мест, из них 61% – это целевые места. Больше всего бюджетных мест выделено по направлению «Лечебное дело» – 315 (из них 198 целевых), по направлению «Педиатрия» – 95 (61 целевое), «Стоматология» – 30 (18 целевых), по 20 бюджетных мест выделено по направлениям «Медико-профилактическое дело» (12 целевых мест) и «Фармация» (4 целевых места).

В этом году по распоряжению ректора АГМУ Игоря Салдан в отдаленных территориях Алтайского края будет организована работа выездных приемных комиссий для увеличения количества школьников Алтайского края, поступивших в вуз. Это станет логичным продолжением работы в рамках пилотного проекта «Будущие кадры современной медицины», четырехстороннее соглашение о реализации которого было подписано 20 мая в Правительстве Алтайского края. Увеличение количества студентов, поступивших в вуз из отдаленных районов края, в перспективе позволит устранить кадровый дефицит в медицинских организациях этих территорий.

Еще одним новшеством работы приемной комиссии в этом году стало внедрение электронного информационного сервиса «Личный кабинет поступающего в АГМУ». Новый электронный сервис позволит абитуриентам, в том числе из отдаленных территорий Алтайского края, подать заявление на поступление в вуз и электронные копии необходимых документов, не выходя из дома. Таким образом, абитуриенту, подавшему заявление и документы посредством личного кабинета, необходимо будет прийти в приемную комиссию всего один раз – для предоставления оригиналов документов к зачислению.

Для подачи документов, как и в прошлом году, также предусмотрена возможность предварительной записи по телефону, при этом будет использоваться многоканальный телефон с голосовым меню и режимом ожидания абитуриентов до момента появления свободного оператора. В режиме ожидания поступающие смогут прослушать информацию о врачебных специальностях, по которым ведет обучение университет.

Сведения об участии в конкурсе в пределах квот и на свободные места, данные о проходных баллах поступающих, сведения об индивидуальных достижениях и другую важную информацию абитуриенты смогут найти в специальном разделе на сайте вуза и на странице приемной комиссии в социальной сети «ВКонтакте».

По итогам вступительных испытаний 29 июля будут подписаны приказы о зачислении студентов, поступающих на бюджет по целевым направлениям и в пределах установленных квот (дети-сироты, военнослужащие и т.д.).

3 августа состоится зачисление на бюджет студентов «первой волны», прошедших по конкурсу (80% мест). Студенты «второй волны» будут зачислены 8 августа (заполняются 100% бюджетных мест).

По договорам об оказании платных образовательных услуг зачисление пройдет с 29 июля по 31 августа для граждан России и ближнего зарубежья.

Приемная комиссия АГМУ будет работать по традиционному адресу: Алтайский край, г.Барнаул, ул. Папанинцев, 126. Время работы: понедельник-пятница - с 9:00 до 18:00, суббота - с 9:00 до 14:00. Телефон: +7 (3852) 566-900.