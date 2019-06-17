Бывший алтайский губернатор получит медаль указом Виктора Томенко

Новости 17.06.2019 8:15 33

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о награждении региональными наградами. В списке отличившихся несколько десятков человек, есть среди них как действующие, так и ушедшие на покой политики.

Документ датирован 13 июня и выложен на сайте региона. Среди вручаемых наград - орден "За заслуги перед Алтайским краем II степени", медали "За заслуги в труде", "За заслуги перед обществом", "За заслуги во имя созидания", "За честь и мужество".

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Любопытно, что в числе награжденных оказался в прошлом председатель АКСНД, экс-губернатор Алтайского края, бывший посол РФ в Белоруссии Александр Суриков. Медали "За заслуги перед обществом" он удостоен за многолетний добросовестный труд и социально значимую общественную деятельность во благо Алтайского края. Кстати, в документе Суриков указан как "ветеран органов госвласти".

Напомним, весной экс-губернатор, которому в августе исполнится 79 лет, открыл в Барнауле бесплатную юридическую консультацию.

Кроме Сурикова из числа политиков медаль "За заслуги во имя созидания" получил спикер АКЗС Александр Романенко. Вероятно, в данном случае это было приурочено к юбилею председателя Заксобрания: 12 июня ему исполнилось 60 лет. В документе отмечается его значительный вклад в социально-экономическое развитие региона и совершенствование законодательства Алтайского края.

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Кроме того, поощрен оказался и коллега Романенко по парламентскому цеху Альберт Лунев. Председатель комитета АКЗС по экономической политике, промышленности и предпринимательству, а также гендиректор ООО "Сибирская производственно-торговая компания" удостоен награды за многолетний добросовестный труд и вклад в развитие региона.