На Алтае выбрали главу крупного райцентра

В Республике Алтай завершились выборы главы Турочака, новым руководителем стал самовыдвиженец Михаил Кузнецов, директор компании «Коммунальщик».
Кандидат-самовыдвиженец Михаил Кузнецов набрал наибольшее число голосов на участках № 97 и № 98: за него проголосовали 39,74 % избирателей, проголосовавших на этих участках. Его ближайший соперник - кандидат-самовыдвиженец Клим Калугин, набравший 37,6 % голосов. Разрыв между кандидатами составил 108 голосов (2,14 %), результаты по третьей УИК пока не опубликованы.
Напомним, что на пост главы претендовало семь кандидатов: водитель из села Иогач Юрий Будуев (был судим за грабеж, на выборы шел от ЛДПР), предприниматель Александр Варганов, временно не работающие Виктор Диянков и Клим Калугин, водитель службы занятости населения Федор Долганов (КПРФ), директор учреждения «Коммунальщик» Михаил Кузнецов и специалист по охране труда Олег Яриновский. «Единая Россия» кандидата не выставляла.
Выборы состоятся в предстоящее воскресенье, 16 июня
В ходе голосования было выявлено несколько нарушений. Избирательный участок № 98 оказался весь оклеен агитационными материалами ЕР. Несмотря на то, что партия в данных выборах не участвовала, их размещение наблюдатели сочли незаконным, поскольку ЕР предстоит участие в предвыборной гонке на выборах главы региона в сентябре. Участковая избирательная комиссия с доводами наблюдателей согласилась.
Возле избирательного участка № 97 (в 150 метрах) над дорогой висит растяжка с агитматериалами кандидата Михаила Кузнецова, директора бюджетного учреждения «Коммунальщик». Инспектор ГИБДД провел измерения и признал, что при установке растяжки не соблюдены безопасные габариты по высоте, и проезд грузовика может создать аварийную ситуацию. Был составлен протокол об административном правонарушении. Однако, снимать баннер полицейский не стал, аргументировав это тем, что снимать растяжку должен тот, кто ее повесил.
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