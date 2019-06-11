На Алтае выбрали главу крупного райцентра

Новости 17.06.2019 9:20 273

В Республике Алтай завершились выборы главы Турочака, новым руководителем стал самовыдвиженец Михаил Кузнецов, директор компании «Коммунальщик».

Кандидат-самовыдвиженец Михаил Кузнецов набрал наибольшее число голосов на участках № 97 и № 98: за него проголосовали 39,74 % избирателей, проголосовавших на этих участках. Его ближайший соперник - кандидат-самовыдвиженец Клим Калугин, набравший 37,6 % голосов. Разрыв между кандидатами составил 108 голосов (2,14 %), результаты по третьей УИК пока не опубликованы.

Напомним, что на пост главы претендовало семь кандидатов: водитель из села Иогач Юрий Будуев (был судим за грабеж, на выборы шел от ЛДПР), предприниматель Александр Варганов, временно не работающие Виктор Диянков и Клим Калугин, водитель службы занятости населения Федор Долганов (КПРФ), директор учреждения «Коммунальщик» Михаил Кузнецов и специалист по охране труда Олег Яриновский. «Единая Россия» кандидата не выставляла.

В Турочаке пройдут досрочные выборы главы поселения Новости 11.06.2019 12:35 Выборы состоятся в предстоящее воскресенье, 16 июня 325

В ходе голосования было выявлено несколько нарушений. Избирательный участок № 98 оказался весь оклеен агитационными материалами ЕР. Несмотря на то, что партия в данных выборах не участвовала, их размещение наблюдатели сочли незаконным, поскольку ЕР предстоит участие в предвыборной гонке на выборах главы региона в сентябре. Участковая избирательная комиссия с доводами наблюдателей согласилась.

Возле избирательного участка № 97 (в 150 метрах) над дорогой висит растяжка с агитматериалами кандидата Михаила Кузнецова, директора бюджетного учреждения «Коммунальщик». Инспектор ГИБДД провел измерения и признал, что при установке растяжки не соблюдены безопасные габариты по высоте, и проезд грузовика может создать аварийную ситуацию. Был составлен протокол об административном правонарушении. Однако, снимать баннер полицейский не стал, аргументировав это тем, что снимать растяжку должен тот, кто ее повесил.