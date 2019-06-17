Проблемный «Иткульский спиртзавод» выкупят алтайские предприниматели?

Новости 17.06.2019 7:10 50

Арбитражный суд Алтайского края 20 июня рассмотрит заявление о банкротстве «Иткульского спиртзавода», передают «Вести 22».

Руководство предприятия должно предоставить в суд сведения о численности работников, размере заработной платы и её задолженности, а также иные доказательства собственной несостоятельности.

По словам местных жителей, до рассмотрения дела о банкротстве на Иткульском пока приостановили сокращения коллектива. Между тем, губернатор Виктор Томенко не исключил, что Иткульский спиртзавод могут выкупить подведомственные краю организации или алтайские бизнесмены.

«Иткульский спиртзавод» обратился в арбитраж с просьбой признать себя банкротом Новости 14.05.2019 11:05 Такой сценарий событий предполагался еще месяц назад, при этом удастся ли сохранить предприятие - большой вопрос 964

По его словам, имущество предприятия будет продано «единым комплексом», чтобы новый покупатель с помощью действующего персонала и оборудования смог восстановить производство. К слову, одним из таких покупателей могли бы стать бизнесмены или госструктуры, подведомственные органам власти Алтайского края.

«Мы внимательно следим за тем, чтобы в ходе всех этих перипетий финансово-экономических не были нарушены права работников. Не были нарушены другие ограничения, которые на деятельность предприятия накладываются, скажем, экологического или технологического характера, где оборудование сложное и опасное. Но в целом речь идёт о том, чтобы постараться в ходе законных процедур, которые в настоящее время идут, вывести предприятие из кризиса и сохранить его деятельность в рамках того же юридического лица или организовав какую-то новую компанию», - прокомментировал ситуацию Томенко.

Напомним, спиртзавод является одним из крупнейших налогоплательщиков края и градообразующим предприятием села Соколово Зонального района. На предприятии работают 430 человек.

Как выяснилось, «Иткульский спиртзавод» находится в тяжелой финансовой ситуации еще с I квартала 2018 года. Это связано с банкротством компании «Статус групп» и ГК «Кристалл-Лефортово» (являются совладельцами алтайского предприятия).