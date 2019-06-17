Проблемный «Иткульский спиртзавод» выкупят алтайские предприниматели?

Арбитражный суд Алтайского края 20 июня рассмотрит заявление о банкротстве «Иткульского спиртзавода», передают «Вести 22».
Руководство предприятия должно предоставить в суд сведения о численности работников, размере заработной платы и её задолженности, а также иные доказательства собственной несостоятельности.
По словам местных жителей, до рассмотрения дела о банкротстве на Иткульском пока приостановили сокращения коллектива. Между тем, губернатор Виктор Томенко не исключил, что Иткульский спиртзавод могут выкупить подведомственные краю организации или алтайские бизнесмены.
Такой сценарий событий предполагался еще месяц назад, при этом удастся ли сохранить предприятие - большой вопрос
По его словам, имущество предприятия будет продано «единым комплексом», чтобы новый покупатель с помощью действующего персонала и оборудования смог восстановить производство. К слову, одним из таких покупателей могли бы стать бизнесмены или госструктуры, подведомственные органам власти Алтайского края.
«Мы внимательно следим за тем, чтобы в ходе всех этих перипетий финансово-экономических не были нарушены права работников. Не были нарушены другие ограничения, которые на деятельность предприятия накладываются, скажем, экологического или технологического характера, где оборудование сложное и опасное. Но в целом речь идёт о том, чтобы постараться в ходе законных процедур, которые в настоящее время идут, вывести предприятие из кризиса и сохранить его деятельность в рамках того же юридического лица или организовав какую-то новую компанию», - прокомментировал ситуацию Томенко.
Напомним, спиртзавод является одним из крупнейших налогоплательщиков края и градообразующим предприятием села Соколово Зонального района. На предприятии работают 430 человек.
Как выяснилось, «Иткульский спиртзавод» находится в тяжелой финансовой ситуации еще с I квартала 2018 года. Это связано с банкротством компании «Статус групп» и ГК «Кристалл-Лефортово» (являются совладельцами алтайского предприятия).
Как вариант, может быть создана рабочая группа по урегулированию задолженности предприятия