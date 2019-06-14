КПРФ выдвинула своего кандидата на выборы главы Республики Алтай

Новости 15.06.2019 18:10 254

На конференции КПРФ в Республики Алтай обошлось без сюрпризов. Однопартийцы официально закрепили выдвижение Виктора Ромашкина в качестве кандидата на пост главы региона. Его выбрали большинством голосов коммунистов. Сторонники КПРФ также выдвинули 28 из 30 кандидатов в депутаты Заксобрания ЭлКулуртай, а также кандидатуры по партийным спискам. Вся конференция заняла около пяти часов.

Итоги первых соцопросов по выборам главы Республики Алтай появились в сети Новости 14.06.2019 8:45 Алтайский Центр Политического Консалтинга опросил жителей Республики Алтай об их отношении к кандидатам на пост главы республики 526

Виктор Ромашкин стал четвертым по счету официально выдвинутым кандидатом на пост главы региона. До этого «Единая Россия» выдвинула Олега Хорохордина, Партия народной свободы – Мергена Теркина, а ЛДПР – Дмитрия Софронова.

Последний раз Ромашкин участвовал в больших выборах в 2014 году. Тогда он баллотировался на выборах Главы Республики Алтай, занял третье место, набрав 7,72 процентов голосов. Напомним, выборы главы Республики Алтай и депутатов Госсобрания пройдут в единый день голосования — 8 сентября.