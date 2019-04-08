Пик активности клещей зафиксирован на Алтае

Новости 15.06.2019 17:31 203

В двух Алтаях медики фиксируют активность клещей. В Алтайском крае пострадали уже 7870 человек, из них 2646 детей в возрасте до 14 лет. Всем детям ввели иммуноглобулин и установили медицинское наблюдение. Диагноз клещевой энцефалит подтвердился у двух детей и двух взрослых.

В Республике Алтай зафиксировали 2371 случаев укуса. Из них — 800 детей. Из-за клещей 34 жителя региона заболели сибирским клещевым тифом, восемь — боррелиозом, двое — энцефалитом.

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Упор в борьбе с клещами, как и в прошлом году, будут делать на акарицидные обработки мест массового посещения: баз отдыха, детских лагерей и площадок, скверов, парков, смотровых площадок горных перевалов, кладбищ. В Алтайском крае заявлено 2100 га на обработку, в Республике Алтай — 578 га.

Напомним, клещи — переносчики энцефалита. Этот вирус поражает центральную нервную систему и головной мозг. В 2018 году им заразились 22 жителя Алтайского края, 10 из которых стали инвалидами. Наиболее эффективная мера защиты от заболевания — прививка. Наиболее высок риск заразиться сибирским клещевым тифом в окрестностях сел, в лесополосе, на опушках леса и т.д. Больше всего клещей вдоль лесных тропинок, в низинах (грибных местах), старых вырубках.

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Гражданам при походе на природу настоятельно рекомендуется пользоваться специальными защитными костюмами или аэрозолями — на наших клещей лучше всего действуют «Пикник», «Гардекс», «Тайга» и «Дэта» (с пометкой «Антиклещ»).