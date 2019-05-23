Осужденный за изнасилование вымогал интимные фото у мальчика из Барнаула

Новости 15.06.2019 16:50 197

В Алтайском краевом суде огласили приговор мужчине 1980 года рождения. Его признали виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении детей до 14 лет. При этом он уже был судим за аналогичные преступления.

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Дело рассмотрели в закрытом судебном заседании. Осужденный имеет высшее образование и женат. Ранее его осудили на 15 лет за преступление против неприкосновенности несовершеннолетнего. На путь исправления он не встал. Находясь в колонии, он в конце 2017 и начале 2018 годов сумел добыть мобильный телефон с выходом в Интернет.

Во «ВКонтакте» он вышел на мальчика из Барнаул. Рецидивист предложил ему прислать порнографические фото и видео с участием малолетнего. За это обещал деньги. Мальчик согласился и выполнил условия, получив оплату. Обвиняемый признал вину. Как сообщает пресс-служба Алтайского краевого суда, по совокупности приговоров мужчине назначили 24 года лишения свободы в колонии особого режима.