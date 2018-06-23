Программу Рождественских чтений обнародовали в Алтайском крае

Новости 15.06.2019 15:18 256

С 19 июня в Алтайском крае начнется литературный фестиваль Роберта Рождественского. Он продлится до 22 июня и завершится в Косихинском районе — на малой Родине поэта. С 19 по 20 числа в краевой филармонии пройдут концерты почетных гостей фестиваля Евгения Дятлова и Алены Свиридовой.

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С 20 июня мероприятия переместятся в Косихинский район. На озере Красилово стартует Межрегиональный семинар молодых литераторов. В нем участвуют 30 человек со всей страны. Эксперты отобрали их рукописи для работы с наставниками в номинациях «Проза» и «Поэзия».

А 21 июня в Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая приедет Татьяна Рождественская, жена младшего брата поэта, Ивана Рождественского. Ей покажут книгу лауреата губернаторской премии имени Рождественского Виктора Кирюшина и сборник стихов Роберта Рождественского. Вечером в 18-30 перед краевым театром драмы будет концерт с участием приглашенных звезд.

С 22 июня мероприятия вновь продолжат в Косихе. С утра гости поедут в мемориальный музей и библиотеку имени поэта. На Яру любви споют и почитают стихи. Впервые будет работать интерактивная площадка литературных чтений Алтайского края «Литературный квартал». Проект реализует Новоалтайская городская библиотека. Также впервые состоится выставка этюдов алтайских художников «Малая планета 5360 Рождественский». Праздник завершат концертом.