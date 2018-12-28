Уровень природной радиации выше всего в Республике Алтай

Новости 15.06.2019 14:30 200

Роспотребнадзор опубликовал доклад о природной радиации в РФ. Самый высокий показатель — в Республике Алтай — 8,87 миллизиверт (мЗв) в год. При этом норма — 3,34 мЗв в год. В Алтайском крае ситуация получше — 4 мЗв в год. Для горных мест высокий уровень естественной радиации — нормальное явление.

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Подобные показатели зафиксировали на Кавказе, в Скандинавии и Тибете, на Кольском полуострове и Абиссинском нагорье. Уровень воздействия зависит от высоты хребтов, характера склонов, погоды, химического состава атмосферы. В Республике Алтай несколько мест славятся высоким фоном: Калгутинское месторождение в Кош-Агачском районе и штольня около села Ело Онгудайского района.

В обычной жизни человек получает облучение, но в минимальных дозах. Большая часть как раз приходится на природные источники. При флюорографии это 0,5 мЗв, час полета на самолете — 0,1 мЗв. По сведению Роспотребнадзора, радиационная обстановка в стране существенно не изменилась за последние годы и остается удовлетворительной. Несколько регионов пострадали от аварии на Чернобыльской АЭС. Это Брянская, Калужская и Тульская области. Но даже там средний показатель составляет всего 5,9 мЗв в год.