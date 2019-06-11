Сибирским рыболовам смягчили правила

Новости 15.06.2019 13:40 201

Рыболовам Западно-Сибирского бассейна теперь можно уменьшать размер ячеек в речных фитилях. Изменения в правила промышленной рыбной ловли внес Минсельхоз РФ. Как передает пресс-служба администрации Томской области, такие нововведения предложили рыбопромышленники региона.

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Теперь минимальный размер ячеи в речных фитилях (кутке, мотне, котле, бочке) снизят с 40 до 26 мм. Это даст возможность предприятиям более эффективно добывать рыбные ресурсы. Такжепо результатам научно-исследовательских работ Госрыбцентра в правилах рыболовства скорректировали местоположения действующих зимовальных ям осетровых видов рыб на водных объектах Томской области. Это позволит более точно определять места охраны ценных видов рыб.

Западно-Сибирский рыбохозяйственный бассейн - территория рек и водоемов Челябинской, Тюменской, Свердловской, Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областей. Также туда входят водоемы и реки республик Алтай, Тува и Хакасия, ХМАО, ЯНАО, Красноярского и Алтайского краев.