Средний чек сибиряка в магазинах упал до минимума в мае

Новости 15.06.2019 12:29 130

Исследовательский холдинг «Ромир» опубликовал данные о потребительском спросе на продукты в России. По его результатам, средний чек россиянина за один поход в магазин снизился до минимума в мае. И это несмотря на растущую инфляцию.

Как изменились цены на Алтае Новости 11.06.2019 8:45 Алтайкрайстат опубликовал данные об индексах потребительских цен за май 2019 года 573

Средний чек по стране, после похода в супермаркет, составил 553 рубля. В апреле 2019 года — 557 рублей. В Сибири показатели ниже. В мае средний чек составил 465 рублей. Средний чек в гипермаркетах в мае снизился на 2,2 процента по сравнению с прошлым месяцев, в супермаркетах – на 2,8 процента, в дискаунтерах – на 0,6 процента, в мелких магазинчиках – на 3,1 процента.

В исследовании участвовали 40 тысяч человек (в том числе 15 тысяч семей) из 220 городов страны. Одна из причин снижения потребительской активности в мае, по мнению «Ромир», - длинные выходные в мае.