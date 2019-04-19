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Коллективу Каменской ЦРБ представили нового главврача — земляка губернатора

Новости
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В Каменской районной больнице представили главного врача. Олег Войтов приступил к обязанностям с 11 июня. Бывший главврач Константин Федорюк переходит на руководящую должность в горбольнице Новоалтайска, сообщают «Каменские известия».

Федорюк пришел в Каменскую ЦРБ в 2006 году врачом-анестезиологом. В 2011 году возглавил учреждение. Олег Войтов прибыл из Красноярского края. Ему 34 года, он — врач-хирург. Ранее работал в краевой больнице Красноярска. Затем возглавил один из ведущих здравпунктов Красноярска. В последнее время работал замом главврача по медицинской части в межрайонном центре Канской больницы. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в Красноярском крае.

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Автор: Политсиб.ру