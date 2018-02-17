Банкроту «Алтаймясопрому» снизили штраф, но не освободили от ответственности

Новости 15.06.2019 10:51 131

Арбитражный суд Алтайского края частично удовлетворил иск «Алтаймясопрома», который пытался оспорить штраф от таможни. Ведомство требовало от банкротящегося «Алтаймясопрома» 1 млрд рублей штрафа за нарушение валютного законодательства, пишет «Коммерсант».

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«Алтаймясопром» уже подал три иска с целью снизить требования таможни. По одному из них это удалось снизить размер штрафа на четверть — до 416,5 млн руб. Два других дела иска еще рассматривает суд. Согласно материалам дела, в 2011 году «Алтаймясопром» перечислила партнерам из Гонконга и Кипра 27 млн евро за покупку свиней и оборудования. Однако товары поставили не в полном объеме.

Напомним, «Алтаймясопром» реализовывал в Алтайском крае проект крупного свинокомплекса на 300 тысяч голов. Занимался свинокомплексом с 2012 года. В него инвестировали 7,9 млрд руб. В 2018 году недостроенное предприятие обанкротилось. Его кредиторская задолженность превышает 9,8 млрд рублей, основной долг (6 млрд) — перед ВЭБом.

Рыночная стоимость имущественного комплекса «Алтаймясопрома» составляет 3,1 млрд рублей. Сейчас мощности «Алтаймясопрома» арендует ООО «Митпром». Предприятие — действующее, и даже увеличило за последний год поголовье свиней с 60 тысяч до 74 тысяч голов. На предприятии работают более 300 человек.