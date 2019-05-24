О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Да будет свет! Личный формат
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Личный формат

Министр здравоохранения рассказал о кадровых проблемах в медицине Алтайского края

Новости
878
0

Как сделать медицину доступной и качественной в условиях кадрового дефицита рассказал «МК на Алтае» министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов. По его словам, дефицит кадров в медицине — беда не только Алтайского края, но и всей России. С учетом большого количества населенных пунктов в регионе, в крае принимают ряд мер.

Отделение хронического гемодиализа планируют открыть в Камне-на-Оби

Отделение хронического гемодиализа планируют открыть в Камне-на-Оби

Новости

23 мая в Барнауле прошло рабочее совещание с участием краевых министров здравоохранения, соцзащиты, а также специалистов профильных ведомств

734

- Задача — направить все усилия на укомплектование медицинских организаций, прежде всего, терапевтами, педиатрами, хирургами, анестезиологами-реаниматологами, акушер-гинекологами, стоматологами, - отметил Дмитрий Попов. - Межрайонные медцентры, которые в ближайшее время организуют в крае, на 100% должны быть укомплектованы узкими специалистами, обслуживающими население медицинского округа.

Пример устранения дефицита кадров в медицине — целевое направление и работа по профориентации еще со школьной скамьи. Студентов готовят за счет федерального бюджета в пределах выделенных Алтайскому краю квот. В 2018 году в алтайский медуниверситет зачислили 212 целевиков.

В Алтайском крае реализуют пилотный проект «Будущие кадры современного здравоохранения»

В Алтайском крае реализуют пилотный проект «Будущие кадры современного здравоохранения»

Новости

Ключевая цель пилотного проекта - устранение кадрового дефицита в системе здравоохранения

267

 

Автор: Политсиб.ру

Фото: zdravalt.ru