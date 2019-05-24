Министр здравоохранения рассказал о кадровых проблемах в медицине Алтайского края

Новости 15.06.2019 10:08 878

Как сделать медицину доступной и качественной в условиях кадрового дефицита рассказал «МК на Алтае» министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов. По его словам, дефицит кадров в медицине — беда не только Алтайского края, но и всей России. С учетом большого количества населенных пунктов в регионе, в крае принимают ряд мер.

Отделение хронического гемодиализа планируют открыть в Камне-на-Оби Новости 24.05.2019 9:55 23 мая в Барнауле прошло рабочее совещание с участием краевых министров здравоохранения, соцзащиты, а также специалистов профильных ведомств 734

- Задача — направить все усилия на укомплектование медицинских организаций, прежде всего, терапевтами, педиатрами, хирургами, анестезиологами-реаниматологами, акушер-гинекологами, стоматологами, - отметил Дмитрий Попов. - Межрайонные медцентры, которые в ближайшее время организуют в крае, на 100% должны быть укомплектованы узкими специалистами, обслуживающими население медицинского округа.

Пример устранения дефицита кадров в медицине — целевое направление и работа по профориентации еще со школьной скамьи. Студентов готовят за счет федерального бюджета в пределах выделенных Алтайскому краю квот. В 2018 году в алтайский медуниверситет зачислили 212 целевиков.