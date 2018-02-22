Владимир Рыжков намекнул на участие в думских выборах 2021 года

Новости 15.06.2019 9:21 185

Уроженец Барнаула Владимир Рыжков заявил о намерении попробовать силы на выборах в Госдуму 2021 года. Об этом он заявила в эфире радио «Эхо Москвы». Ведущий спросил у него о ближайших перспективах участия в выборных кампаниях. Политики ответил, что пока сосредоточится на помощи соратникам на выборах в Мосгордуму. Сам он туда избираться не планирует.

- Все-таки я не московский человек, не городской, я сибиряк и это немного не моя тематика, - отметил оппозиционер. - Нам всем нужно думать о выборах в Госдуму 2021 года, и думать, как демократы и либералы к могли бы успешно принять в них участие. Я верил, что в 2016 году, мы, с прекрасной десяткой «Яблока», сможем сформировать хотя бы небольшую боевую фракцию уже тогда. Нужно проанализировать и усилиться к 2021 году.

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При этом он добавил, что шансы либеральной и демократической оппозиции возросли, поскольку люди уже не так довольны властью.

- Мой прогноз — экономическая ситуация в 2021-м году будет еще хуже, чем сейчас, - поделился Рыжков. - Настроения на изменения будут еще сильнее. У оппозиции, в том числе у демократической, будет возможность и шанс выступить лучше, чем в 2016 году. Тогда еще была эйфория от Крыма, сплочение вокруг флага. Сейчас настроения будут кардинально другие.

Напомним, на прошлых думских выборах 2016 года Рыжков пошел по Барнаульскому одномандатному округу. Тогда он занял лишь пятое место, набрав 11,63 процента голосов и пропустив вперед кандидатов от «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России».