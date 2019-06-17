«Матч на Алтае»: сборная краевого правительства сыграет с московскими комментаторами

Новости 14.06.2019 18:45 186

Футбольный турнир «Матч на Алтае» запланирован на субботу, 16 июня, в спортивном клубе «Темп». Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

В соревнованиях примут участие сборная правительства Алтайского края, в том числе министр спорта Алексей Перфильев, спортивные журналисты Барнаула, известные спортсмены региона, в частности, олимпиец Иван Нифонтов, и команда комментаторов телеканала «Матч ТВ».

Комментаторы посетят Барнаул впервые. 15 июня они встретятся со студентами, поговорят о профессии и проведут небольшой мастер-класс, фото и автограф-сессию. На следующий день гости из столицы примут участие в развлекательной программе для болельщиков в спорткомплексе «Темп».