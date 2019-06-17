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Спасатели Алтай-Кокса успешно прошли плановую аттестацию

Новости
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Пожарно-аварийная спасательная служба предприятия Алтай-Кокс из группы НЛМК аттестована отраслевой комиссией металлургического комплекса России при Минпромторге.

Аттестация плановая, производится раз в три года. Подготовка к нынешней ознаменовалась повышением квалификации всех сотрудников. В итоге каждый из них в очередной раз подтвердил статус спасателя Российской Федерации. Таким образом, служба в очередной раз доказала свое право ведения аварийно-спасательных работ для дальнейшего обеспечения безопасности Алтай-Кокса.

В пожарно-аварийной спасательной службе трудится более ста человек. Служба полностью оснащена техникой и оборудованием для эффективных аварийно-спасательных работ. В том числе, имеет в распоряжении современную пожарную автоцистерну с инновационными средствами пожаротушения.

Основная задача подразделения – профилактика и предупреждение чрезвычайных ситуаций на производстве.

Автор: Политсиб.ру