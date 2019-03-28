Как выглядит алтайская школа, на состояние которой пожаловались Путину

Новости 14.06.2019 17:05 319

Жители алтайского села Старая Суртайка в Красногорском районе год назад в ходе «Прямой линии» обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой спасти единственную на три поселка школу. Дело в том, что ее хотели закрыть из-за нехватки учителей.

Директор школы Ирина Вольных рассказала «КП на Алтае», что на сегодняшний день у местной школы началась вторая жизнь после обращения к главе государства. Здесь провели ремонт и даже привлекли молодых преподавателей.

«Школа продолжает жить. Сейчас у нас учится 34 ребенка, большинство которых – из соседних деревень. Все дети успешно закончили учебный год, девятиклассники в настоящий момент вполне хорошо сдают экзамены. В этом году мы выпустим из стен нашей школы три ребенка, а на смену им придут четыре первоклассника», – рассказывает директор.

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По ее словам, на данный момент в школе работает 12 преподавателей, четыре из которых пришли год назад и еще один – два года назад. Новым сотрудникам оказывается всесторонняя поддержка. Так, одному из учителей в селе Быстрянка дали квартиру, двум другим выплатили подъемные.

После того, как проблему сельской школы озвучили на федеральных каналах, были выделены три млн рублей на ремонт, 250 тысяч рублей на учебники и современные методические материалы, а также предоставлен автобус.

«Было восстановлено ограждение школы, в здании отремонтировали систему вентиляции, частично установили пластиковые окна и заменили полы, отремонтировали спортивный зал, кое-где отремонтировали кровлю, систему электроснабжения и многое другое», – прокомментировал директор.

По словам собеседницы, в школе сейчас хорошая атмосфера – школьники сдают экзамены, работает детский лагерь и проходит практика учеников. Так как в прошлом году в образовательном учреждении провели капитальный ремонт, в этом году планируется только освежить кабинеты.